Армия рф обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов": есть раненая

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"Неспокойный сегодня день. Российская армия уже четыре раза обстреляла Зеленодольскую громаду. Попали из "Ураганов" по самому Зеленодольску и Великой Костромке. Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома", – написал Резниченко.

Детали

По словам главы ОВА, есть разрушения жилья и производственных зданий предприятия.

Также рашисты ударили по Никопольскому району. Масштабы разрушений выясняют.

Напомним

Российские оккупанты ударили по Чаплиному в Днепропетровской области ракетами С-300 и "Искандер", которая способна обходить ПВО.