Армия рф обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов": есть раненая
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня российские войска четыре раза обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду Днепропетровской области – ранения получила 63-летняя женщина. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.
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"Неспокойный сегодня день. Российская армия уже четыре раза обстреляла Зеленодольскую громаду. Попали из "Ураганов" по самому Зеленодольску и Великой Костромке. Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома", – написал Резниченко.
Детали
По словам главы ОВА, есть разрушения жилья и производственных зданий предприятия.
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Напомним
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