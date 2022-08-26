Цілеспрямований теракт: росіяни вдарили по Чаплиному ракетами С-300 та "Іскандер"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти вдарили по Чаплиному на Дніпропетровщині ракетами С-300 та "Іскандер", яка здатна обходити ППО. Це був цілеспрямований теракт проти цивільної інфраструктури та жителів, повідомив під час брифінгу очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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"Це цілеспрямований теракт проти цивільної інфраструктури та мешканців, громадян нашої країни. Тому що це був комбінований обстріл. Цей обстріл йшов із застосуванням ракет С-300 та "Іскандер". Якщо ми можемо казати, що С-300 мають такий скажемо великий розліт, то "Іскандер" – це сучасна точна зброя яка, якраз була зроблена, щоб обходити ППО", – розповів Лукашук.
Деталі
За словами голови облради, росіяни обстріляли вокзал та потяг. Також поруч була автівка з переселенцями.
"У машині були переселенці з Донецької області. Батьки загинули. Лише за цей тиждень на Дніпропетровщині загинуло 26 осіб. З них 25 це саме Чаплино. Поранених 42", – додав Лукашук.
Доповнення
Російські окупанти 24 серпня завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине у Дніпропетровській області.
У росії визнали причетність до ракетних ударів по Чаплиному.