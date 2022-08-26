Целенаправленный теракт: россияне ударили по Чаплиному ракетами С-300 и "Искандер"

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"Это целенаправленный теракт против гражданской инфраструктуры и жителей, граждан нашей страны. Потому что это был комбинированный обстрел. Этот обстрел шел с применением ракет С-300 и "Искандер". Если мы можем говорить, что у С-300 такой скажем большой разлет, то "Искандер" – это современное точное оружие которое, как раз было сделано, чтобы обходить ПВО", – рассказал Лукашук.

Детали

По словам главы облсовета, россияне обстреляли вокзал и поезд. Также рядом был автомобиль с переселенцами.

"В машине были переселенцы из Донецкой области. Родители погибли. Только за эту неделю в Днепропетровской области погибли 26 человек. Из них 25 это само Чаплино. Раненых 42", – добавил Лукашук.

Дополнение

Российские оккупанты 24 августа нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области.

В россии признали причастность к ракетным ударам по Чаплиному.