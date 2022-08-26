Армія рф обстріляла Дніпропетровщину з "Ураганів": є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні російські війська чотири рази обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду Дніпропетровської області – поранення дістала 63-річна жінка. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"Неспокійний сьогодні день. Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "Ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці. Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома", – написав Резніченко.
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За словами голови ОВА, є руйнування житла та виробничих будівель підприємства.
Також рашисти вдарили по Нікопольському району. Масштаби руйнувань з’ясовують.
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