Армія рф обстріляла Дніпропетровщину з "Ураганів": є поранена

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"Неспокійний сьогодні день. Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "Ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці. Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома", – написав Резніченко.

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За словами голови ОВА, є руйнування житла та виробничих будівель підприємства.

Також рашисти вдарили по Нікопольському району. Масштаби руйнувань з’ясовують.

Нагадаємо

Російські окупанти вдарили по Чаплиному на Дніпропетровщині ракетами С-300 та "Іскандер", яка здатна обходити ППО.