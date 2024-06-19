Армия рф обстреляла Черниговскую область из минометов и артиллерии: 31 взрыв
Киев • УНН
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из минометов и артиллерии, вызвав 31 взрыв, но о жертвах не сообщается.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из минометов и артиллерии, вызвав 31 взрыв, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 31 взрыв", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
- Новгород-Северская громада: 9 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Михальчина Слобода.
- Семеновская громада: 18 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Янжуловка, Леонивка и Блешня.
- Сновская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Клюсы.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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