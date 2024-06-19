Армия рф обстреляла Черниговскую область из минометов и артиллерии: 31 взрыв

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из минометов и артиллерии, вызвав 31 взрыв, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 31 взрыв", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 9 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Михальчина Слобода.

Семеновская громада: 18 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Янжуловка, Леонивка и Блешня.

Сновская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.