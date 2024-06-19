Армія рф обстріляла Чернігівщину з мінометів та артилерії: 31 вибух
Київ • УНН
Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії, спричинивши 31 вибух, але про жертви не повідомляється.
Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії, спричинивши 31 вибух, повідомили у середу у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 31 вибух", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook і перечислили:
- Новгород-Сіверська громада: 9 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Михальчина Слобода.
- Семенівська громада: 18 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку д н.п. Янжулівка, Леонівка та Блешня.
- Сновська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку д н.п. Клюси.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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