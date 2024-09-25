Армия рф ночью ударила ракетой по Одесской области: произошел пожар

российские войска в ночь на 25 сентября совершили ракетную атаку на Одесский район, попав по открытой территории. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил в среду председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг совершил ракетную атаку на Одесскую область В Одесском районе ракета, предварительно, Х 59-69 попала по открытой территории. Произошло возгорание сухой травы на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидировали - написал Кипер в Telegram.

По его словам, обломками повреждены два грузовика, которые двигались рядом. Погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия атаки.

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