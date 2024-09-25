Армія рф вночі вдарила ракетою по Одещині: сталась пожежа
Київ • УНН
Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одеський район. Ракета влучила по відкритій території, спричинивши пожежу та пошкодивши дві вантажівки, але без жертв і постраждалих.
російські війська у ніч на 25 вересня здійснили ракетну атаку на Одеський район, влучивши по відкритій території. Обійшлось без жертв і постраждалих, повідомив у середу голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одещину В Одеському районі ракета, попередньо, Х 59-69 влучила по відкритій території. Відбулося загорання сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували
За його словами, уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.
Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди