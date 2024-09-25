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Армія рф вночі вдарила ракетою по Одещині: сталась пожежа

Армія рф вночі вдарила ракетою по Одещині: сталась пожежа

Київ • УНН

 • 13826 перегляди

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одеський район. Ракета влучила по відкритій території, спричинивши пожежу та пошкодивши дві вантажівки, але без жертв і постраждалих.

російські війська у ніч на 25 вересня здійснили ракетну атаку на Одеський район, влучивши по відкритій території. Обійшлось без жертв і постраждалих, повідомив у середу голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одещину В Одеському районі ракета, попередньо, Х 59-69 влучила по відкритій території. Відбулося загорання сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували

- написав Кіпер у Telegram. 

За його словами, уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса
odeska-oblastОдеська область
kkh-59Кх-59

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