Армия рф ночью попала авиабомбой по дому в Донецкой области: под завалами погибла целая семья
Киев • УНН
российские войска сбросили авиабомбу на поселок Измайловка Донецкой области. Под завалами дома погибла целая семья - родители 45 и 53 лет, их сын 17 и дочь 24 лет.
российские войска в ночь на 28 августа сбросили авиабомбу на поселок Измайловка Покровского района Донецкой области. Попали в дом, в результате чего погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Об этом в среду сообщили в областной прокуратуре, передает УНН.
По данным следствия, 28 августа 2024 года ВС РФ сбросили авиабомбу на с. Измайловка Покровского района. Средство поражения попало по частному сектору, попав в дом. Под завалами домовладения погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Их тела из-под обломков дома деблокировали спасатели
Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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