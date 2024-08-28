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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью попала авиабомбой по дому в Донецкой области: под завалами погибла целая семья

Армия рф ночью попала авиабомбой по дому в Донецкой области: под завалами погибла целая семья

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 06:26  •  21813 просмотра

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российские войска сбросили авиабомбу на поселок Измайловка Донецкой области. Под завалами дома погибла целая семья - родители 45 и 53 лет, их сын 17 и дочь 24 лет.

российские войска в ночь на 28 августа сбросили авиабомбу на поселок Измайловка Покровского района Донецкой области. Попали в дом, в результате чего погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет.  Об этом в среду сообщили в областной прокуратуре, передает УНН

По данным следствия, 28 августа 2024 года ВС РФ сбросили авиабомбу на с. Измайловка Покровского района. Средство поражения попало по частному сектору, попав в дом. Под завалами домовладения погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Их тела из-под обломков дома деблокировали спасатели

- рассказали в прокуратуре.

Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

росіяни поранили ще 3 мирних жителів Донеччини28 августа 2024, 05:47 • 15952 просмотра

Татьяна Краевская

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