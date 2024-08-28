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Армія рф вночі поцілила авіабомбою по будинку на Донеччині: під завалами загинула ціла родина

Київ • УНН

 • 28431 перегляди

російські війська скинули авіабомбу на селище Ізмайлівка Донецької області. Під завалами будинку загинула ціла родина - батьки 45 і 53 років, їхні син 17 і донька 24 років.

російські війська у ніч на 28 серпня скинули авіабомбу на селище Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Влучили у будинок, внаслідок чого загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років.  Про це у середу повідомили в обласній прокуратурі, передає УНН

За даними слідства, 28 серпня 2024 року зс рф скинули авіабомбу на с. Ізмайлівка Покровського району. Засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники

- розповіли у прокуратурі.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

росіяни поранили ще 3 мирних жителів Донеччини28.08.24, 08:47 • 21089 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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