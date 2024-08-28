Армія рф вночі поцілила авіабомбою по будинку на Донеччині: під завалами загинула ціла родина

російські війська у ніч на 28 серпня скинули авіабомбу на селище Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Влучили у будинок, внаслідок чого загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Про це у середу повідомили в обласній прокуратурі, передає УНН.

За даними слідства, 28 серпня 2024 року зс рф скинули авіабомбу на с. Ізмайлівка Покровського району. Засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники