Армія рф вночі поцілила авіабомбою по будинку на Донеччині: під завалами загинула ціла родина
Київ • УНН
російські війська скинули авіабомбу на селище Ізмайлівка Донецької області. Під завалами будинку загинула ціла родина - батьки 45 і 53 років, їхні син 17 і донька 24 років.
російські війська у ніч на 28 серпня скинули авіабомбу на селище Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Влучили у будинок, внаслідок чого загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Про це у середу повідомили в обласній прокуратурі, передає УНН.
За даними слідства, 28 серпня 2024 року зс рф скинули авіабомбу на с. Ізмайлівка Покровського району. Засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники
Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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