Армия рф нанесла удар КАБами по Золочеву и ранила 5 человек: показали последствия

Войска рф ударили из авиации по Золочеву в Харьковской области, пострадали пять мирных жителей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали последствия российского авиаудара по общине, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 21 февраля около 11:00 вооруженные силы рф в очередной раз нанесли авиационный удар по поселку Золочев Богодуховского района.

Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс двое мужчин и трое женщин