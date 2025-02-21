Армия рф нанесла удар КАБами по Золочеву и ранила 5 человек: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по Золочеву Харьковской области, в результате чего пострадали 5 мирных жителей. Повреждены жилые дома, Центр занятости и коммуникации, два дома разрушены полностью.
Войска рф ударили из авиации по Золочеву в Харьковской области, пострадали пять мирных жителей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали последствия российского авиаудара по общине, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 21 февраля около 11:00 вооруженные силы рф в очередной раз нанесли авиационный удар по поселку Золочев Богодуховского района.
Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс двое мужчин и трое женщин
КАБ, как указано, попал в дорогу неподалеку от частного жилого сектора. Загорелся автомобиль. Повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, здание Центра занятости, энерго- и газосети. Еще два частных домовладения разрушены полностью.
Как отметили в ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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