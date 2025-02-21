Армія рф завдала удар КАБами по Золочеву і поранила 5 людей: показали наслідки

Війська рф вдарили з авіації по Золочеву у Харківській області, постраждали пʼять мирних жителів, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару по громаді, пише УНН.

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За даними прокуратури, 21 лютого близько 11:00 збройні сили рф вчергове завдали авіаційний удар по селищу Золочів Богодухівського району.

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КАБ, як вказано, влучив у дорогу неподалік приватного житлового сектору. Зайнявся автомобіль. Пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, будівлю Центру зайнятості, енерго- та газомережі. Ще два приватних домоволодіння зруйновано повністю.

Як зазначили у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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