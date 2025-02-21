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15 березня, 19:03 • 118665 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177022 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143940 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135923 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115769 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107140 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102645 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139083 перегляди

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Армія рф завдала удар КАБами по Золочеву і поранила 5 людей: показали наслідки

Київ • УНН

 • 20658 перегляди

Російські війська завдали авіаудар по Золочеву Харківської області, внаслідок чого постраждали 5 мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки, Центр зайнятості та комунікації, два будинки зруйновано повністю.

Війська рф вдарили з авіації по Золочеву у Харківській області, постраждали пʼять мирних жителів, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару по громаді, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 21 лютого близько 11:00 збройні сили рф вчергове завдали авіаційний удар по селищу Золочів Богодухівського району.

Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес двоє чоловіків та троє жінок

- повідомили у прокуратурі

КАБ, як вказано, влучив у дорогу неподалік приватного житлового сектору. Зайнявся автомобіль. Пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, будівлю Центру зайнятості, енерго- та газомережі. Ще два приватних домоволодіння зруйновано повністю.

Як зазначили у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російський дрон атакував авто поліції у Куп'янську: троє поліцейських постраждали21.02.25, 11:41 • 24809 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
kharkivХарків

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