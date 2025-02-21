Армія рф завдала удар КАБами по Золочеву і поранила 5 людей: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудар по Золочеву Харківської області, внаслідок чого постраждали 5 мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки, Центр зайнятості та комунікації, два будинки зруйновано повністю.
Війська рф вдарили з авіації по Золочеву у Харківській області, постраждали пʼять мирних жителів, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару по громаді, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, 21 лютого близько 11:00 збройні сили рф вчергове завдали авіаційний удар по селищу Золочів Богодухівського району.
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КАБ, як вказано, влучив у дорогу неподалік приватного житлового сектору. Зайнявся автомобіль. Пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, будівлю Центру зайнятості, енерго- та газомережі. Ще два приватних домоволодіння зруйновано повністю.
Як зазначили у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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