Російський дрон атакував авто поліції у Куп'янську: троє поліцейських постраждали

У Куп'янську у Харківській області вранці російські війська безпілотником поцілили в автомобіль поліції, троє поліцейських отримали контузії, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

У Куп’янську росіяни поцілили у службовий автомобіль поліції. Внаслідок атаки рф троє поліцейських отримали акубаротравми - повідомили у поліції Харківщини у соцмережах.

Як вказано, ворожий безпілотник, попередньо типу "Молнія", влучив у службовий автомобіль, у якому перебували поліцейські, 21 лютого о 7:55, завдавши удар по місту Куп’янськ.

"Троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів", - вказали у поліції.

За фактом вчинення воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за минулу добу ворог атакував 5 районів Харківської області.

Зокрема, у ніч на 21 лютого, о 2:41, зафіксували уламки БПЛА "Шахед" у селі Караван Харківського району. 20 лютого, о 23:58, у селі Великий Бурлук у Куп'янському районі внаслідок влучання на відкритій території КАБ пошкоджено 2 приватних будинки та 3 автівки, з них - 2 карети екстреної допомоги.

Учора вдень, о 12:29, у селі Хрестище Берестинського району на території цивільного підприємства виявлено уламки "шахеда". Фіксувалися ворожі обстріли керованими авіабомбами у Харківському та Богодухівському районах о 10:30. А близько 8:00 напередодні в Ізюмському районі виявили БПЛА на території підприємства.