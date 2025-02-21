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05:23 • 20415 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123990 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183455 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147810 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139201 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117541 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108124 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103007 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142677 перегляди

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Російський дрон атакував авто поліції у Куп'янську: троє поліцейських постраждали

Російський дрон атакував авто поліції у Куп'янську: троє поліцейських постраждали

Київ • УНН

 • 24809 перегляди

У Куп'янську безпілотник типу "Молнія" влучив у службовий автомобіль поліції 21 лютого о 7:55. Троє поліцейських отримали акубаротравми та перебувають під наглядом лікарів.

У Куп'янську у Харківській області вранці російські війська безпілотником поцілили в автомобіль поліції, троє поліцейських отримали контузії, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

У Куп’янську росіяни поцілили у службовий автомобіль поліції. Внаслідок атаки рф троє поліцейських отримали акубаротравми

- повідомили у поліції Харківщини у соцмережах.

Як вказано, ворожий безпілотник, попередньо типу "Молнія", влучив у службовий автомобіль, у якому перебували поліцейські, 21 лютого о 7:55, завдавши удар по місту Куп’янськ. 

"Троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів", - вказали у поліції.

За фактом вчинення воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за минулу добу ворог атакував 5 районів Харківської області.

Зокрема, у ніч на 21 лютого, о 2:41, зафіксували уламки БПЛА "Шахед" у селі Караван Харківського району. 20 лютого, о 23:58, у селі Великий Бурлук у Куп'янському районі внаслідок влучання на відкритій території КАБ пошкоджено 2 приватних будинки та 3 автівки, з них - 2 карети екстреної допомоги.

Учора вдень, о 12:29, у селі Хрестище Берестинського району на території цивільного підприємства виявлено уламки "шахеда". Фіксувалися ворожі обстріли керованими авіабомбами у Харківському та Богодухівському районах о 10:30. А близько 8:00 напередодні в Ізюмському районі виявили БПЛА на території підприємства.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
ukrainaУкраїна
kupianskКуп'янськ
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