Российский дрон атаковал авто полиции в Купянске: трое полицейских пострадали
Киев • УНН
В Купянске беспилотник типа «Молния» попал в служебный автомобиль полиции 21 февраля в 7:55. Трое полицейских получили акубаротравмы и находятся под наблюдением врачей.
В Купянске в Харьковской области утром российские войска беспилотником попали в автомобиль полиции, трое полицейских получили контузии, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.
В Купянске россияне попали в служебный автомобиль полиции. В результате атаки рф трое полицейских получили акубаротравмы
Как указано, вражеский беспилотник, предварительно типа "Молния", попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские, 21 февраля в 7:55, нанеся удар по городу Купянск.
"Трое сотрудников Купянского районного отдела полиции получили контузии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей", - указали в полиции.
По факту совершения военного преступления следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки враг атаковал 5 районов Харьковской области.
В частности, в ночь на 21 февраля, в 2:41, зафиксировали обломки БПЛА "Шахед" в селе Караван Харьковского района. 20 февраля, в 23:58, в селе Великий Бурлук в Купянском районе в результате попадания на открытой территории КАБ повреждены 2 частных дома и 3 автомобиля, из них - 2 кареты экстренной помощи.
Вчера днем, в 12:29, в селе Крестище Берестинского района на территории гражданского предприятия обнаружены обломки "шахеда". Фиксировались вражеские обстрелы управляемыми авиабомбами в Харьковском и Богодуховском районах в 10:30. А около 8:00 накануне в Изюмском районе обнаружили БПЛА на территории предприятия.