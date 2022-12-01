Армия рф может совершать вооруженные провокации с нарушением границы – Генштаб

Цитата

"Мы ожидаем, что противник в дальнейшем будет сохранять военное присутствие в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления в районы ведения активных боевых действий. Противник продолжит ракетные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории россии, не исключено, что будет осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины", – рассказал Громов.

Он добавил, что приоритетом для россии остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к временно оккупированной территории Крыма.

Напомним

Украинская разведка ранее сообщала, что в ближайшее время на территории беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие со странами ЕС и Украиной. В частности, это может быть гродненская и брестская области.