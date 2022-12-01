Армія рф може здійснювати збройні провокації з порушенням кордону – Генштаб

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"Ми очікуємо, що противник в подальшому буде зберігати військову присутність в прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки в райони ведення активних бойових дій. Противник продовжить ракетні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, не виключено, що буде здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України", – розповів Громов.

Він додав, що пріоритетом для росії залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до тимчасово окупованої території Криму.

Нагадаємо

Українська розвідка раніше повідомляла, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, які межують з країнами ЄС та Україною. Зокрема, це можуть бути гродненська та брестська області.