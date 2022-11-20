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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС

Російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС

Київ • УНН

 • 427532 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Відомо, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену ГУР МОУ.

Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець».

Деталі

Розробкою та реалізацією «проекту» займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський кдб просто поставлений до відома.

Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму.

Наразі підрозділи білоруських кдб, мвс та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності.
На думку розробників «проекту» все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля суспільну думку в білоруському суспільстві.

Нагадаємо

АЕС «Островець» побудовано режимом лукашенка у 2020-му році за російським проектом і на російські гроші. Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції «Островець» та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.

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