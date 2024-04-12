Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине
Киев • УНН
75-летняя женщина получила тяжелые ранения, в том числе взрывную травму и травму головы, после того, как российские войска атаковали ее с помощью беспилотника, сбросившего взрывчатку на ее двор в Бериславе, Херсонская область.
российские войска атаковали с беспилотника женщину в Бериславе, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки с дрона во дворе дома пострадала 75-летняя местная жительница.
"У пострадавшей - взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение головы и ноги. Ее доставили в больницу в среднем состоянии тяжести", - говорится в сообщении.
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