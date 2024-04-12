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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 12:48  •  4813 просмотра

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75-летняя женщина получила тяжелые ранения, в том числе взрывную травму и травму головы, после того, как российские войска атаковали ее с помощью беспилотника, сбросившего взрывчатку на ее двор в Бериславе, Херсонская область.

российские войска атаковали с беспилотника женщину в Бериславе, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

Детали

По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки с дрона во дворе дома пострадала 75-летняя местная жительница. 

"У пострадавшей - взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение головы и ноги. Ее доставили в больницу в среднем состоянии тяжести", - говорится в сообщении.

В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА12 апреля 2024, 05:28 • 18165 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон
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