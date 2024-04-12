Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине

В Волчанске в Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданскую машину, есть раненый - МВД

В Волчанске Харьковской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал мужчина, в селе Колесниковка из-за вражеского артиллерийского обстрела вспыхнул лесной пожар, а в Моначиновке и Купянске-Кузловом из-за вражеского огня есть жертвы и пострадавшие.