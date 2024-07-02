Российские войска сегодня, 2 июля, нанесли удар по Полтавщине. Попаданий в гражданскую или промышленную инфраструктуру не зафиксировано, сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

российская армия продолжает атаковать Полтавщину. Сегодня во время воздушной тревоги попаданий в гражданскую или промышленную инфраструктуру не зафиксировано - написал Пронин в Telegram.

Он также в очередной раз подчеркнул, что, если в области объявлена воздушная тревога, то необходимо немедленно и обязательно пройти в укрытие.

Ранее в Полтаве сообщали о слышимом звуке взрыва. В Воздушных силах ВСУ перед этим сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и предупредили Полтаву об опасности.