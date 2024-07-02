Киев • УНН
Сегодня российские войска атаковали Полтавскую область, но попаданий в гражданскую или промышленную инфраструктуру не зафиксировано.
Российские войска сегодня, 2 июля, нанесли удар по Полтавщине. Попаданий в гражданскую или промышленную инфраструктуру не зафиксировано, сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
российская армия продолжает атаковать Полтавщину. Сегодня во время воздушной тревоги попаданий в гражданскую или промышленную инфраструктуру не зафиксировано
Он также в очередной раз подчеркнул, что, если в области объявлена воздушная тревога, то необходимо немедленно и обязательно пройти в укрытие.
Ранее в Полтаве сообщали о слышимом звуке взрыва. В Воздушных силах ВСУ перед этим сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и предупредили Полтаву об опасности.