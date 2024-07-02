Армія рф атакувала Полтавщину: влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру немає - ОВА
Київ • УНН
Сьогодні російські війська атакували Полтавську область, але влучень у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано.
Російські війська сьогодні, 2 липня, завдали удару по Полтавщині. Влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано, повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
російська армія продовжує атакувати Полтавщину. Сьогодні під час повітряної тривоги влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано
Він також вкотре наголосив на тому, що, якщо в області оголошено повітряну тривогу, то необхідно негайно й обовʼязково пройти в укриття.
Раніше у Полтаві повідомляли про чутний звук вибуху. У Повітряних силах ЗСУ перед цим повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та попередили Полтаву про небезпеку.