Армия рф атаковала Никополь: есть раненые и разрушения

Оккупанты атаковали Никополь, три человека пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"В Никополе еще трое пострадавших. Из-за атаки дрона-камикадзе ранены мужчины 49 и 47 лет. Лечатся амбулаторно. Во время артобстрела досталось и 85-летней женщине. Будет приходить в себя дома", - сообщил Лысак.

По словам головинова, разбиты дома, изуродованы теплицы, солнечные панели и линии электропередач. Уничтожен экскаватор, еще один - поврежден.

"Последствия уточняются", - резюмировал он.

Напомним

Ранее Лысак сообщил, что на Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе.

Вечером страдали сам Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская громады.

Утром-снова прилетало по райцентру.

Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он занялся, спасатели пожар оперативно потушили.

Пострадали люди, которые находились внутри. Это мужчины 52, 65 и 73 лет. И 38-летняя женщина.