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Армія рф атакувала Нікополь: є поранені та руйнування

Армія рф атакувала Нікополь: є поранені та руйнування

Київ • УНН

 • 23056 перегляди

У результаті атаки рф на Нікополь постраждали три людини, в тому числі 49-річний чоловік, 47-річний дідок і 85-річна жінка.

Окупанти атакували Нікополь, троє людей постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"У Нікополі ще троє постраждалих. Через атаку дрону-камікадзе поранені чоловіки 49 і 47 років. Лікуються амбулаторно. Під час артобстрілу дісталося й 85-річній жінці. Оговтуватиметься вдома", - повідомив Лисак.

За словами голови ОВА, потрощені будинки, понівечені теплиці, сонячні панелі і лінії електропередач. Знищений екскаватор, ще один – пошкоджений.

"Наслідки уточнюються", - резюмував він.

Нагадаємо

Раніше Лисак повідомив, що на Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе.

Ввечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Вранці – знову прилітало по райцентру.

Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили.

Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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