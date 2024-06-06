Армія рф атакувала Нікополь: є поранені та руйнування
Київ • УНН
У результаті атаки рф на Нікополь постраждали три людини, в тому числі 49-річний чоловік, 47-річний дідок і 85-річна жінка.
Окупанти атакували Нікополь, троє людей постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"У Нікополі ще троє постраждалих. Через атаку дрону-камікадзе поранені чоловіки 49 і 47 років. Лікуються амбулаторно. Під час артобстрілу дісталося й 85-річній жінці. Оговтуватиметься вдома", - повідомив Лисак.
За словами голови ОВА, потрощені будинки, понівечені теплиці, сонячні панелі і лінії електропередач. Знищений екскаватор, ще один – пошкоджений.
"Наслідки уточнюються", - резюмував він.
Нагадаємо
Раніше Лисак повідомив, що на Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе.
Ввечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Вранці – знову прилітало по райцентру.
Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили.
Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка.