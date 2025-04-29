Армия рф атаковала медучреждение в Херсонской области

В Херсонской области российские войска атаковали медучреждение в Качкаровке, трижды ударив по зданию с БПЛА, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram во вторник, пишет УНН.

Вчера вечером российские войска атаковали медучреждение в Качкаровке Миловской громады. Враг по меньшей мере трижды ударил по зданию с БПЛА, из-за чего там произошел пожар. Помещение получило существенные разрушения. Информация о пострадавших не поступала - сообщили в ОВА.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами в регионе находились 39 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области. Из-за российской агрессии за минувшие сутки 12 человек получили ранения, сообщил Прокудин.

Как сообщили в ГУНП в области, войска рф за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области из артиллерии, авиации и БПЛА различных типов. В населенных пунктах повреждения получили 20 объектов: три многоквартирных и девять частных домов, имущество агрофирмы и монастыря, магазин, три автомобиля, гараж, газопровод.

