Армія рф атакувала медзаклад на Херсонщині
Київ • УНН
Війська рф тричі вдарили БпЛА по медзакладу в Качкарівці, спричинивши пожежу та руйнування. За добу в області 12 поранених, пошкоджено інфраструктуру.
У Херсонській області російські війська атакували медзаклад у Качкарівці, тричі вдаривши по будівлі з БпЛА, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у вівторок, пише УНН.
Учора ввечері російські війська атакували медзаклад у Качкарівці Милівської громади. Ворог щонайменше тричі вдарив по будівлі з БпЛА, через що там сталася пожежа. Приміщення зазнало суттєвих руйнувань. Інформація щодо потерпілих не надходила
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами в регіоні перебували39 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Через російську агресію за минулу добу 12 людей дістали поранення, повідомив Прокудін.
Як повідомили у ГУНП в області, війська рф минулої доби вчергове обстріляли правобережжя Херсонської області з артилерії, авіації та БпЛА різних типів. У населених пунктах пошкоджень зазнали 20 об’єктів: три багатоквартирні та дев’ять приватних будинків, майно агрофірми та монастиря, магазин, три автомобілі, гараж, газопровід.