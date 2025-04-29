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Армія рф атакувала медзаклад на Херсонщині

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

Війська рф тричі вдарили БпЛА по медзакладу в Качкарівці, спричинивши пожежу та руйнування. За добу в області 12 поранених, пошкоджено інфраструктуру.

Армія рф атакувала медзаклад на Херсонщині

У Херсонській області російські війська атакували медзаклад у Качкарівці, тричі вдаривши по будівлі з БпЛА, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у вівторок, пише УНН.

Учора ввечері російські війська атакували медзаклад у Качкарівці Милівської громади. Ворог щонайменше тричі вдарив по будівлі з БпЛА, через що там сталася пожежа. Приміщення зазнало суттєвих руйнувань. Інформація щодо потерпілих не надходила

- повідомили в ОВА.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами в регіоні перебували39 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Через російську агресію за минулу добу 12 людей дістали поранення, повідомив Прокудін.

Як повідомили у ГУНП в області, війська рф минулої доби вчергове обстріляли правобережжя Херсонської області з артилерії, авіації та БпЛА різних типів. У населених пунктах пошкоджень зазнали 20 об’єктів: три багатоквартирні та дев’ять приватних будинків, майно агрофірми та монастиря, магазин, три автомобілі, гараж, газопровід.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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