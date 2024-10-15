Армия рф атаковала Черниговщину FPV-дронами и из минометов: 20 взрывов за сутки
Киев • УНН
Российские войска обстреляли две общины Черниговской области, используя FPV-дроны и минометы калибра 120 мм. Зафиксировано 20 взрывов в Семеновской и Городнянской общинах, без жертв среди местного населения.
Российские войска атаковали две общины Черниговской области, применяя FPV-дроны и минометы. Зафиксировано 20 взрывов, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.
"Россияне атаковали две пограничные общины Черниговщины: Семеновскую и Городнянскую. Всего зафиксировано 20 взрывов", - говорится в сообщении и перечислено:
- Семеновская община:
- в направлении села Архиповка - пять приходов, вероятно, из миномета калибра 120 мм;
- в направлении села Заречье - два прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм;
- в направлении села Костобобров - один приход, вероятно, FPV-дрон.
- Городнянская община:
- в направлении села Сеньковка - восемь, приходов, вероятно, FPV-дрона и еще четыре прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм.
Информация о погибших или раненых лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
рф осуществила 16 обстрелов по Сумской области: 28 взрывов в 7 общинах14 октября 2024, 19:51 • 33765 просмотров