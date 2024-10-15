Армия рф атаковала Черниговщину FPV-дронами и из минометов: 20 взрывов за сутки

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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  131445 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  136589 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  155450 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  176655 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182758 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193512 просмотра

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  176145 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Армия рф атаковала Черниговщину FPV-дронами и из минометов: 20 взрывов за сутки

Армия рф атаковала Черниговщину FPV-дронами и из минометов: 20 взрывов за сутки

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 06:43  •  8180 просмотра

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Российские войска обстреляли две общины Черниговской области, используя FPV-дроны и минометы калибра 120 мм. Зафиксировано 20 взрывов в Семеновской и Городнянской общинах, без жертв среди местного населения.

Российские войска атаковали две общины Черниговской области, применяя FPV-дроны и минометы. Зафиксировано 20 взрывов, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

"Россияне атаковали две пограничные общины Черниговщины: Семеновскую и Городнянскую. Всего зафиксировано 20 взрывов", - говорится в сообщении и перечислено:

  • Семеновская община:

- в направлении села Архиповка - пять приходов, вероятно, из миномета калибра 120 мм;

- в направлении села Заречье - два прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм;

- в направлении села Костобобров - один приход, вероятно, FPV-дрон.

  • Городнянская община:

- в направлении села Сеньковка - восемь, приходов, вероятно, FPV-дрона и еще четыре прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм.

Информация о погибших или раненых лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

рф осуществила 16 обстрелов по Сумской области: 28 взрывов в 7 общинах14 октября 2024, 19:51 • 33765 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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