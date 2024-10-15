Армія рф атакувала Чернігівщину FPV-дронами та з мінометів: 20 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли дві громади Чернігівської області, використовуючи FPV-дрони та міномети калібру 120 мм. Зафіксовано 20 вибухів у Семенівській та Городнянській громадах, без жертв серед місцевого населення.
Російські війська атакували дві громади Чернігівської області, застосовуючи FPV-дрони та міномети. Зафіксовано 20 вибухів, повідомили у вівторок у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
"Росіяни атакували дві прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську та Городнянську. Загалом зафіксовано 20 вибухів", - ідеться у повідомленні і перечислено:
- Семенівська громада:
- у напрямку села Архипівка — п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Заріччя — два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Костобобрів — один прихід, ймовірно, FPV-дрон.
- Городнянська громада:
- у напрямку села Сеньківка — вісім, приходів, ймовірно, FPV-дрони та ще чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Інформація про загиблих чи поранених осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
рф здійснила 16 обстрілів по Сумщині: 28 вибухів у 7 громадах14.10.24, 22:51 • 37296 переглядiв