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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Черниговщину дронами, из миномета и артиллерии: 58 взрывов за сутки

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 08:22  •  18311 просмотра

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российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из миномета, дронов и артиллерии. Зафиксировано 58 взрывов, повреждено 6 частных домов, потерь среди местного населения нет.

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по Черниговской области из миномета, дронов и артиллерии, зафиксировано 58 взрывов, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, дронами и ствольной артиллерии по границе Черниговской области. Зафиксировано 58 взрывов", - говорится в сообщении в Facebook и перечислено:

  • Новгород-Северская громада: 32 взрыва (поражение, вероятно, FPV-дронами, из ствольной артиллерии и минометами) в районе н.п. Михальчина Слобода, Гремяч, Пушкари и Воробьевка.

Вследствие вражеских обстрелов повреждения получили 6 частных домов.  Потерь среди местного населения нет.

  • Семеновская община: 12 взрывов (1 приход сброс с БпЛА, 1 приход, вероятно FPV-дрон и 10 приходов вероятно из ствольной артиллерии) по окол. н.п. Семеновка.
  • Сновская община: 14 взрывов (приходы вероятно из минометов 120 мм) по окол. н.п. Хреновка и Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

рф за добу обстріляла 36 населених пунктів Сумщини: в поліції показали наслідки16 августа 2024, 07:20 • 22443 просмотра

Татьяна Краевская

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