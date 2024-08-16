Армия рф атаковала Черниговщину дронами, из миномета и артиллерии: 58 взрывов за сутки
Киев • УНН
российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из миномета, дронов и артиллерии. Зафиксировано 58 взрывов, повреждено 6 частных домов, потерь среди местного населения нет.
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по Черниговской области из миномета, дронов и артиллерии, зафиксировано 58 взрывов, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, дронами и ствольной артиллерии по границе Черниговской области. Зафиксировано 58 взрывов", - говорится в сообщении в Facebook и перечислено:
- Новгород-Северская громада: 32 взрыва (поражение, вероятно, FPV-дронами, из ствольной артиллерии и минометами) в районе н.п. Михальчина Слобода, Гремяч, Пушкари и Воробьевка.
Вследствие вражеских обстрелов повреждения получили 6 частных домов. Потерь среди местного населения нет.
- Семеновская община: 12 взрывов (1 приход сброс с БпЛА, 1 приход, вероятно FPV-дрон и 10 приходов вероятно из ствольной артиллерии) по окол. н.п. Семеновка.
- Сновская община: 14 взрывов (приходы вероятно из минометов 120 мм) по окол. н.п. Хреновка и Клюсы.
Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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