Армия рф атаковала Черниговщину дронами, из миномета и артиллерии: 58 взрывов за сутки

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по Черниговской области из миномета, дронов и артиллерии, зафиксировано 58 взрывов, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, дронами и ствольной артиллерии по границе Черниговской области. Зафиксировано 58 взрывов", - говорится в сообщении в Facebook и перечислено:

Новгород-Северская громада: 32 взрыва (поражение, вероятно, FPV-дронами, из ствольной артиллерии и минометами) в районе н.п. Михальчина Слобода, Гремяч, Пушкари и Воробьевка.

Вследствие вражеских обстрелов повреждения получили 6 частных домов. Потерь среди местного населения нет.

Семеновская община: 12 взрывов (1 приход сброс с БпЛА, 1 приход, вероятно FPV-дрон и 10 приходов вероятно из ствольной артиллерии) по окол. н.п. Семеновка.

Сновская община: 14 взрывов (приходы вероятно из минометов 120 мм) по окол. н.п. Хреновка и Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

рф за добу обстріляла 36 населених пунктів Сумщини: в поліції показали наслідки