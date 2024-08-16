рф за сутки обстреляла 36 населенных пунктов Сумщины: в полиции показали последствия
Киев • УНН
За сутки оккупанты нанесли 177 ударов по Сумской области, обстреляв 36 населенных пунктов. В результате атак погиб один человек, трое ранены, повреждены здания и транспортные средства.
За минувшие сутки оккупанты из различных видов оружия обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области. Всего насчитано 177 ударов. Последствия вражеских обстрелов Сумщины показали в Нацполиции, передает УНН.
Детали
В результате атак россиян погиб один человек, еще трое получили ранения.
Повреждено административное здание, шесть автомобилей, склад, гаражное помещение и прицеп.
Также в результате обстрелов произошло возгорание двух домов.
Сумщина: росіяни вночі та вранці обстріляли 8 громад, пролунало 65 вибухів16 августа 2024, 06:10 • 14069 просмотров