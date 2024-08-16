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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф за сутки обстреляла 36 населенных пунктов Сумщины: в полиции показали последствия

рф за сутки обстреляла 36 населенных пунктов Сумщины: в полиции показали последствия

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 07:20  •  20485 просмотра

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За сутки оккупанты нанесли 177 ударов по Сумской области, обстреляв 36 населенных пунктов. В результате атак погиб один человек, трое ранены, повреждены здания и транспортные средства.

За минувшие сутки оккупанты из различных видов оружия обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области. Всего насчитано 177 ударов. Последствия вражеских обстрелов Сумщины показали в Нацполиции, передает УНН.

Детали

В результате атак россиян погиб один человек, еще трое получили ранения. 

Повреждено административное здание, шесть автомобилей, склад, гаражное помещение и прицеп.

Также в результате обстрелов произошло возгорание двух домов.

Сумщина: росіяни вночі та вранці обстріляли 8 громад, пролунало 65 вибухів16 августа 2024, 06:10 • 14069 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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