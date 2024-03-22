Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены

российские военные за прошедшие сутки 17 раз обстреляли жилые застройки населенных пунктов Донецкой области. В частности, сбросили планирующую бомбу "УМПБ - Д30СМ" на Новогродовку, в результате чего погибли двое местных жителей, еще двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Как сообщается, в течение 21 марта враг нанес по области 1592 удара, из них 17 - по жилым застройкам области.

Повреждено 70 гражданских объектов - 36 жилых домов, админздания, промышленное и аграрное предприятия, сельхозтехника, магазин, школа, баня, трансформатор и автомобили.

По данным полиции, армия рф сбросила планирующую бомбу "УМПБ - Д30СМ" на Новогродовку россия сбросила, зафиксировано попадание в частный дом. В результате удара два человека погибли, еще двое получили ранения.

Дополнение

Вследствие сегодняшней масштабной атаки армии рф без света оказался ряд шахт в Донецкой и Днепропетровской областях, под землей - более тысячи шахтеров.

Из-за массированной сегодняшней атаки рф применяются экстренные отключения света в Краматорске Донецкой области.