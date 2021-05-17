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Армия обороны Израиля заявила об уничтожении бункера боевиков на юге сектора Газа

Киев • УНН

 • 18588 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Израильские ВВС в ночь на понедельник атаковали подземное место базирования, принадлежащее группировке ХАМАС на юге сектора Газа. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛа, передает УНН.

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении бункера боевиков на юге сектора Газа

Детали

Отмечается, что бункер находился рядом с детским садом и мечетью, что "еще раз доказывает, как террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения".

В ЦАХАЛе также сообщили о том, что в течение последних нескольких часов они нанесли удар по домам девяти командиров ХАМАС по всему сектору Газа.

"Атакованные дома использовались как террористическая инфраструктура, а в некоторых из них были даже обнаружены склады оружия", - заявили в ЦАХАЛе.

Отмечается, что среди атакованных домов были дома командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты из города Газа и командира бригады Аль-Шати. Кроме того, атаке подвергся дом в районе Шехайя, который используется военной разведкой ХАМАС, сообщили в ЦАХАЛе.

Армия обороны Израиля также заявила, что во время ударов ночью поразила систему подземных туннелей ХАМАС на севере Газы. ЦАХАЛ назвал серию подземных тоннелей "метро".

"Во время атаки около 35 террористических целей были атакованы за период около 20 минут", - говорится в заявлении военных Израиля.

В нем также сказано, что в атаке участвовали 54 истребителей, нанесшие удары по около 15 км тоннелей.

"Это нападение является частью широкомасштабной операции ЦАХАЛа по нанесению значительного ущерба подпольной системе террористических организаций в Газе", - заявляет ЦАХАЛ.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили в воскресенье, что за последнюю неделю из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 3100 ракет.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых - дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детях.

במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda

- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

בשעות האחרונות, מטוסי קרב וכלי טיס תקפו תשעה בתי מפקדים של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. הבתים שהותקפו שימשו כתשתית טרור ובחלק מהבתים אף נמצאו מחסני אמל"ח pic.twitter.com/d6TI3AXNSo

- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

בשעות הלילה, בוצעה תקיפת "מטרו 'ג' בצפון רצועת עזה. במסגרת התקיפה, הותקפו כ -35 יעדי טרור בטווח זמן של כ- 20 דקות. התקיפה בוצעה על ידי 54 מטוסי קרב תוך שימוש בכ -110 חימושים מדויקים. במהלך תקיפה זו, הותקפו כ -15 ק"מ של מנהרות הטרור pic.twitter.com/I0ITRK1qkR

- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

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