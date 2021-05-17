Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення бункера бойовиків на півдні сектора Газа

Деталі

Відзначається, що бункер був розташований поруч з дитячим садком і мечеттю, що “ще раз доводить, як терористична організація ХАМАС навмисно розміщує свої військові активи серед цивільного населення”.

У ЦАХАЛі також повідомили про те, що протягом останніх декількох годин вони завдали удару по домівках дев’яти командирів ХАМАС по всьому сектору Газа.



“Атаковані будинку використовувалися як терористична інфраструктура, а в деяких з них були навіть виявлені склади зброї”, — заявили в ЦАХАЛі.

Відзначається, що серед атакованих будинків були будинки командира бригади Бейт-Хануна, командира роти Бейт-Хануна, командира роти з міста Газа і командира бригади Аль-Шаті. Окрім того, атаці піддався будинок у районі Шехайя, який використовується військовою розвідкою ХАМАС, повідомили в ЦАХАЛі.

Армія оборони Ізраїлю також заявила, що під час ударів вночі вразила систему підземних тунелів ХАМАС на півночі Гази. ЦАХАЛ назвав серію підземних тунелів “метро”.



“Під час атаки близько 35 терористичних цілей були атаковані за період близько 20 хвилин”, — йдеться в заяві військових Ізраїлю.

У ньому також сказано, що в атаці брали участь 54 винищувачі, які завдали ударів по близько 15 км тунелів.

“Цей напад є частиною широкомасштабної операції ЦАХАЛу з нанесення значних збитків підпільної системі терористичних організацій в Газі”, — заявляє ЦАХАЛ.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили в неділю, що за останній тиждень з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено 3100 ракет.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda

בשעות האחרונות, מטוסי קרב וכלי טיס תקפו תשעה בתי מפקדים של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. הבתים שהותקפו שימשו כתשתית טרור ובחלק מהבתים אף נמצאו מחסני אמל"ח pic.twitter.com/d6TI3AXNSo

בשעות הלילה, בוצעה תקיפת 'מטרו' ג' בצפון רצועת עזה. במסגרת התקיפה, הותקפו כ-35 יעדי טרור בטווח זמן של כ- 20 דקות. התקיפה בוצעה על ידי 54 מטוסי קרב תוך שימוש בכ-110 חימושים מדויקים. במהלך תקיפה זו, הותקפו כ-15 ק"מ של מנהרות הטרור pic.twitter.com/I0ITRK1qkR