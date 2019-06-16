Армия Израиля наказала троих солдат за хранение сыра рядом с колбасой

По сообщение пресс-службы ЦАХАЛа, солдат действитель наказали "за нарушение армейских инструкций", предписывающих соблюдать правила кашрута (разделение всех пищевых продуктов животного происхождения на мясные и молочные и запрет на их совместное употребление и хранение) в общественном холодильнике.

Как уточнили в издании, усиление религиозного принуждения в Израиле стало горячей темой после апрельских выборов.

Также издание сообщило, что в пятницу, 14 июня, солдаты артиллерийских войск сообщили, что за это "преступление" против кашрута командиры лишили их увольнительной и заперли на базе на субботу. Пост получил тысячи репостов и комментариев. Израильтяне возмущаются религиозным диктатом в армии, сочувствуют пострадавшим, зовут их в гости и советуют требовать от ЦАХАЛа компенсаций за нарушение их прав.



Напомним, в конце мая Кнессет (парламент Израиля) в первые минуты четверга утвердил во втором и третьем чтениях большинством голосов закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы на 17 сентября.i