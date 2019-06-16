Армия Израиля наказала троих солдат за хранение сыра рядом с колбасой

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 66951 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 144383 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 123804 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 184265 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 231525 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 200492 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 238377 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206469 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 475993 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 239725 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
86%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 125822 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 49919 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 80700 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 53774 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 79037 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 248182 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 227198 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 312697 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 476007 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 570033 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 17770 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 184265 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 75484 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 72282 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 77908 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Армия Израиля наказала троих солдат за хранение сыра рядом с колбасой

Киев • УНН

 • 18266 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Трое солдат получили дисциплинарные наказания и провели шабат на военной базе за то, что положили в холодильник сыр рядом с колбасой. Эту информацию "вирусного" поста, опубликованного на популярной фейсбук-странице "Мехартетим ба-тшува", подтвердил ЦАХАЛ, передает УНН со ссылкой на Іsraelinfo.

Армия Израиля наказала троих солдат за хранение сыра рядом с колбасой

По сообщение пресс-службы ЦАХАЛа, солдат действитель наказали "за нарушение армейских инструкций", предписывающих соблюдать правила кашрута (разделение всех пищевых продуктов животного происхождения на мясные и молочные и запрет на их совместное употребление и хранение) в общественном холодильнике.

Как уточнили в издании, усиление религиозного принуждения в Израиле стало горячей темой после апрельских выборов.

Также издание сообщило, что в пятницу, 14 июня, солдаты артиллерийских войск сообщили, что за это "преступление" против кашрута командиры лишили их увольнительной и заперли на базе на субботу. Пост получил тысячи репостов и комментариев. Израильтяне возмущаются религиозным диктатом в армии, сочувствуют пострадавшим, зовут их в гости и советуют требовать от ЦАХАЛа компенсаций за нарушение их прав.

Напомним, в конце мая Кнессет (парламент Израиля) в первые минуты четверга утвердил во втором и третьем чтениях большинством голосов закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы на 17 сентября.i

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77