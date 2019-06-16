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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Армія Ізраїлю покарала трьох солдатів за зберігання сиру поруч з ковбасою

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Троє солдатів отримали дисциплінарні покарання і провели шабат на військовій базі за те, що поклали в холодильник сир поруч з ковбасою. Цю інформацію "вірусного" поста, опублікованого на популярній фейсбук-сторінці "Мехартетім ба-тшува", підтвердив ЦАХАЛ, передає УНН з посиланням на Іsraelinfo.

Армія Ізраїлю покарала трьох солдатів за зберігання сиру поруч з ковбасою

За повідомлення прес-служби ЦАХАЛу, солдат дійсно  покарали "за порушення армійських інструкцій", у яких сказано дотримуватися правил кашрута (поділ всіх харчових продуктів тваринного походження на м'ясні та молочні та заборона на їх спільне вживання і зберігання) в громадському холодильнику.

Як уточнили у виданні, посилення релігійного примусу в Ізраїлі стало гарячою темою після квітневих виборів.

Також видання повідомило, що в п'ятницю, 14 червня, солдати артилерійських військ повідомили, що за цей "злочин" проти кашрута командири позбавили їх звільнення і замкнули на базі на суботу. Пост отримав тисячі репоста і коментарів. Ізраїльтяни обурюються релігійним диктатом в армії, співчувають потерпілим, звуть їх в гості і радять вимагати від ЦАХАЛа компенсацій за порушення їх прав.

Нагадаємо, в кінці травня Кнесет (парламент Ізраїлю) в перші хвилини четверга затвердив у другому і третьому читаннях більшістю голосів закон про саморозпуск і призначив перші в історії Ізраїлю повторні парламентські вибори на 17 сентября.i

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