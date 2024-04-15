"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и полсотни танков

В течение прошлой недели, ударные подразделения "Армии дронов" ликвидировали почти сотню пушек, полсотни танков, более 200 оккупантов, 120 единиц специального транспорта и тому подобное. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Пушки, танки, боевые бронированные машины. Дроны на фронте продолжают поражать российскую технику. Беспилотники и технологии на поле боя - это наш асимметричный ответ на количественное превосходство врага. Работаем, чтобы дронов, наземных роботизированных платформ, РЭБа и других инноваций в армии было больше - говорится в сообщении.

Так, за прошедшую неделю было уничтожено, или поражено 42 танка, 71 боевую бронированную машину, 15 САУ, 97 орудий, 6 систем ПВО, 120 единиц специального транспорта, 25 единиц радиотехнического оборудования, 152 командных пункта, 6 складов боеприпасов, 210 вражеских оккупантов, 4 минометы и 4 РСЗО.

Напомним

В период со 2 по 10 апреля ударные подразделения "Армии дронов" ликвидировали почти 100 орудий и 86 боевых бронированных машин россиян.