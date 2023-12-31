Армия дронов: Силы обороны уничтожили рапиру, БТР и два миномета
Киев • УНН
С помощью БПЛА украинские военные уничтожили рапиру, БТР, два миномета и склад боеприпасов противника, ликвидировав около 20 российских военнослужащих.
Украинские военные с помощью FPV-дронов уничтожили рапиру, БТР, два миномёта и около 20 человек личного состава россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Сообщается, что с помощью фпв дронов было уничтожено: 1 миномет 120мм 1 миномет 82мм "Василек" 1 рапира 100мм 1 БТР 82 Около 20 человек личного состава
Дополнение
Пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" на Харьковском направлении уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
Армия дронов: Силы обороны уничтожили рапиру, БТР и два миномета
С помощью БПЛА украинские военные уничтожили рапиру, БТР, два миномета и склад боеприпасов противника, ликвидировав около 20 российских военнослужащих.
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