Армия Асада уничтожила свыше 40 боевиков в провинции Хама
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Бойцы сирийской правительственной армии отразили контратаки боевиков на севере провинции Хама, ликвидировав свыше 40 членов экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.
По его информации, сирийские военнослужащие уничтожили также несколько единиц бронетехники противника и реактивные установки.
Группы боевиков пытались вернуть под свой контроль населенный пункт Кфар-Набуда, расположенный в 15 км от их форпоста в Хан-Шейхуне, однако все их атаки были отбиты.
Правительственные войска нанесли также ракетно-артиллерийские удары по тыловым базам "Джебхат ан-Нусры" в районах Абдин, Кусабейн, Кфар-Сиджна и Шейх-Мустафа на юге соседней провинции Идлиб.
Начавшаяся 6 мая военная операции сирийской армии преследует цель восстановить контроль над автострадой Хама - Алеппо.
Напомним, силы режима Башара Асада и его пособники атаковали зону деэскалации Идлиб, в результате чего погибли семь мирных жителей.