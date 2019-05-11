Армія Асада знищила понад 40 бойовиків у провінції Хама
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Бійці сирійської урядової армії відбили контратаки бойовиків на півночі провінції Хама, ліквідувавши понад 40 членів екстремістського угруповання "Джебхат ан-Нусра". Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al-Mayadeen.
За його інформацією, сирійські військовослужбовці знищили також кілька одиниць бронетехніки противника і реактивні установки.
Групи бойовиків намагалися повернути під свій контроль населений пункт Кфар-Набуда, розташований в 15 км від їх форпосту в Хан-Шейхуні, проте всі їхні атаки були відбиті.
Урядові війська завдали також ракетно-артилерійських ударів по тиловим базам "Джебхат ан-Нусра" в районах Абдин, Кусабейн, Кфар-Сіджна і Шейх-Мустафа на півдні сусідньої провінції Ідліб.
Розпочата 6 травня військова операції сирійської армії має на меті відновити контроль над автострадою Хама - Алеппо.
Нагадаємо, сили режиму Башара Асада та його пособники атакували зону деескалації Ідліб, в результаті чого загинули сім мирних жителів.