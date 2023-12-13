Армения и Азербайджан провели взаимный обмен военнопленными
Киев • УНН
Армения и Азербайджан 13 декабря провели обмен военнопленных. Из плена освободили 32 армян и двух азербайджанцев.
Сегодня, 13 декабря, Армения и Азербайджан провели обмен военнопленных. Из плена освободили 32 армян и двух азербайджанцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, передает УНН.
Детали
После того, как состояние здоровья армянских военнослужащих, задержанных на азербайджанской стороне, было обследовано и признано удовлетворительным Международным комитетом Красного Креста, согласно соответствующему соглашению, 13 декабря 2023 года на участке азербайджанско-армянского пограничного перехода в районе Газаха была осуществлена взаимная передача вышеупомянутых военнослужащих
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Отмечается, что во время обмена инцидентов не случилось. Вскоре освобожденные военные пройдут медицинское обследование и вернутся к родным.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и работают над заключением мирного договора, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность.
Они поддерживают международные заявки друг друга и обязуются принимать меры по развитию доверия в будущем.
Напомним
Администрация президента Азербайджана представила план интеграции армянского населения Нагорного Карабаха в политическую и социальную жизнь Азербайджана.
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Армения и Азербайджан провели взаимный обмен военнопленными
Армения и Азербайджан 13 декабря провели обмен военнопленных. Из плена освободили 32 армян и двух азербайджанцев.
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