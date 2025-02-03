Российские СМИ утверждают, что президент федерации бокса "днр" и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян остался жив после взрыва в элитном ЖК "Алые паруса" в москве, пишет УНН.

Детали

"Армен Саркисян, который, как писали СМИ, мог пострадать при взрыве в ЖК "Алые паруса", жив..." - пишет одно из государственных росСМИ.

Сообщается, что Армена Саркисяна, который пострадал при взрыве в московском ЖК "Алые паруса", "госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу".

Как пишет Baza, СВУ в подъезде ЖК могли установить в диване или кресле, которые стояли в холле подъезда, о чем свидетельствует характер травм пострадавших. По словам жителей, возле лифтов в холле стояли несколько кресел и диван. По данным источников, почти все пострадавшие имеют травмы ног: у двух раненых открытые переломы голеней, Армену Саркисяну взрывом оторвало ногу, подтверждает Baza.

Армену Саркисяну при взрыве оторвало левую ногу, он в коме, сообщает источник 112. Погиб, предварительно, его охранник. Еще один охранник, фигурант списка "Миротворца" Олег Каспирович, получил тяжелую контузию и множественные осколочные ранения головы и шеи, сообщает ASTRA.

Дополнение

Как сообщил в Telegram советник из Офиса Президента Сергей Лещенко, "Армен Саркисян во времена Януковича был главой силового крыла Юры Енакиевского и был причастен к подвозу "титушек" в Киев во времена Революции Достоинства".

Саркисян известен СМИ как криминальный авторитет из Горловки на востоке Украины - в связи с этим он и получил такую "фамилию", пишет "Медиазона". По данным росСМИ, он возглавлял так называемую "федерацию бокса днр" и был основателем одного из боевых подразделений, участвовавших в войне рф против Украины. По данным СМИ, речь идет о батальоне "Арбат".

Напомним

В элитном ЖК "Алые паруса" в москве произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. По предварительной версии, это был президент федерации бокса "днр" Армен Саркисян.