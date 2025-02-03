Армен Саркісян вижив після вибуху у московському ЖК, йому відірвало ногу - росЗМІ

Російські ЗМІ стверджують, що президент так званої "федерації боксу "днр" та засновник батальйону "Арбат" Армен Саркісян залишився живим після вибуху в елітному ЖК "Алиє паруса" у москві, пише УНН.

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"Армен Саркісян, який, як писали ЗМІ, міг постраждати під час вибуху в ЖК "Алиє паруса", живий…" - пише одне з державних росЗМІ.

Повідомляється, що Армена Саркісяна, який постраждав під час вибуху в московському ЖК "Алиє паруса", "госпіталізували у тяжкому стані, йому ампутують ногу".

Як пише Baza, СВП у під'їзді ЖК могли встановити в дивані чи кріслі, що стояли у холі під'їзду, про що свідчить характер травм постраждалих. За словами мешканців, біля ліфтів у холі стояли кілька крісел та диван. За даними джерел, майже всі потерпілі мають травми ніг: у двох поранених відкриті переломи гомілок, Армену Саркісяну вибухом відірвало ногу, підтверджує Baza.

Армену Саркісяну під час вибуху відірвало ліву ногу, він у комі, повідомляє джерело 112. Загинув, попередньо, його охоронець. Ще один охоронець, фігурант списку "Миротворця" Олег Каспірович, отримав важку контузію та множинні осколкові поранення голови та шиї, повідомляє ASTRA.

Доповнення

Як повідомив у Telegram радник з Офісу Президента Сергій Лещенко, "Армен Саркисян в часи Януковича був очільником силового крила Юри Єнакіївського і був причетний до підвозу "тітушок" у Київ у часи Революції Гідності".

Саркісян відомий ЗМІ як кримінальний авторитет із Горлівки на сході України - у зв'язку з цим він і отримав таке "прізвище", пише "Медиазона". За даними росЗМІ, він очолював так звану "федерацію боксу днр" та був засновником одного з бойових підрозділів, які брали участь у війні рф проти України. За даними ЗМІ, йдеться про батальйон "Арбат".

Нагадаємо

В елітному ЖК "Алиє паруса" у москві стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. За попередньою версією, це був президент федерації боксу "днр" Армен Саркісян.