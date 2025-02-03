Смертоносний вибух стався в елітному ЖК москви: хто міг стати ціллю
Київ • УНН
В елітному ЖК "Алиє паруса" у москві стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. За попередньою версією, це був президент федерації боксу "днр" Армен Саркісян.
У московському ЖК "Алиє паруса" стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. За попередньою версією, це був замах, а жертвою міг стати президент так званої "федерації боксу "днр" та творець батальйону "Арбат" Армен Саркісян, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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За даними росЗМІ, вибух у ЖК у москві стався, коли до під'їзду увійшов один із мешканців разом із охоронцями. Основна версія вибуху – замах.
Одна людина, як пише SHOT, загинула внаслідок вибуху СВУ в елітному ЖК "Алиє паруса" у москві. Попередньо це чоловік, який у момент вибуху проходив біля ліфта.
У росЗМІ з'явилася інформація про те, що загиблим внаслідок вибуху міг бути президент федерації боксу "днр" та творець батальйону "Арбат" Армен Саркісян. Ця інформація поки що не підтверджена. Серед постраждалих - охоронці та консьєржка.
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