Смертоносный взрыв произошел в элитном ЖК москвы: кто мог стать целью

В московском ЖК "Алые паруса" произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. По предварительной версии, это было покушение, и жертвой мог стать президент федерации бокса "днр" и создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По данным российских СМИ, взрыв в ЖК в москве произошел, когда в подъезд вошел один из жителей вместе с охранниками. Основная версия взрыва - покушение.

Один человек, как пишет SHOT, погиб в результате взрыва СВУ в элитном ЖК "Алые паруса" в москве. Предварительно это мужчина, который в момент взрыва проходил возле лифта.

В российских СМИ появилась информация о том, что погибшим в результате взрыва мог быть президент федерации бокса "днр" и создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян. Эта информация пока не подтверждена. Среди пострадавших - охранники и консьержка.

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