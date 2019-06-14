АРМА: "Норд" не хотят забирать для обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), не получало предложения от морских учебных заведений по приему арестованного судна "Норд" для эксплуатации в учебных целях. Об этом сообщили в Национальном агентстве в ответ на информационный запрос УНН.
"Предложения о возможности принятия в управление арестованного рыбацкого черноморского сейнера СЧС "Норд" (бортовой номер М-13-0057) от государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины с целью его эксплуатации в научных и учебных целях в АРМА не поступали", - сообщили в АРМА.
Ранее УНН сообщал, что АРМА больше не будет выставлять арестованное судно "Норд" на аукцион.
Такое решение было принято после третьей неудачной попытки продать судно "Норд" на аукционе .
Таким образом, Национальным агентством рассматривалась целесообразность изменения пути управления судном, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях.
Напомним, 25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.