АРМА: "Норд" не хотят забирать для обучения

"Предложения о возможности принятия в управление арестованного рыбацкого черноморского сейнера СЧС "Норд" (бортовой номер М-13-0057) от государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины с целью его эксплуатации в научных и учебных целях в АРМА не поступали", - сообщили в АРМА.

Ранее УНН сообщал, что АРМА больше не будет выставлять арестованное судно "Норд" на аукцион.



Такое решение было принято после третьей неудачной попытки продать судно "Норд" на аукционе .

Таким образом, Национальным агентством рассматривалась целесообразность изменения пути управления судном, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях.

Напомним, 25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.