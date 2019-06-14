АРМА: "Норд" не хочуть забирати для навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), не отримувало пропозиції від морських учбових закладів щодо приймання арештованого судна "Норд" для експлуатації в навчальних цілях. Про це повідомили в Національному агентстві у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Пропозиції щодо можливості приймання в управління арештованого рибацького чорноморського сейнера СЧС "Норд" (бортовий номер Ч-13-0057) від державних морських академій або інших морських учбових закладів України з метою його експлуатації в наукових та навчальних цілях до АРМА не надходили", - повідомили в АРМА.
Раніше УНН повідомляв, що АРМА більше не виставлятиме арештоване судно "Норд" на аукціон.
Таке рішення було прийняте після третьої невдалої спроби продати судно "Норд" на аукціоні.
Таким чином, Національним агентством розглядалася доцільність зміни шляху управління судном, а саме передачі останнього в управління зацікавленим установам з числа державних морських академій або інших морських учбових закладів України для експлуатації в наукових та навчальних цілях.
Нагадаємо, 25 березня 2018 року у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника "Норд", приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.