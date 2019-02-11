Україна втретє не змогла продати затримане судно "Норд"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Торги по затриманому українськими прикордонниками кримському риболовному судну-порушнику "Норд" не відбулись втретє. Про це свідчать дані, опубліковані в системі електронного аукціону OpenMarket, передає УНН.
Згідно з матеріалами сайту, торги, призначені на сьогодні, 11 лютого, не відбулися. Відомостей про подані заявки на купівлю судна наразі немає.
Стартова ціна, зазначена в публікації складає 1,359 млн грн.
25 березня 2018 року у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника "Норд", приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.
Прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.
Як повідомляв УНН, держпідприємство "СЕТАМ" уже два рази не змогло провести торги з продажу арештованого кримського риболовецького судна "Норд".