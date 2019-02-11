Україна втретє не змогла продати затримане судно "Норд"

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Торги по затриманому українськими прикордонниками кримському риболовному судну-порушнику "Норд" не відбулись втретє. Про це свідчать дані, опубліковані в системі електронного аукціону OpenMarket, передає УНН.

Згідно з матеріалами сайту, торги, призначені на сьогодні, 11 лютого, не відбулися. Відомостей про подані заявки на купівлю судна наразі немає.

Стартова ціна, зазначена в публікації складає 1,359 млн грн.

25 березня 2018 року у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника "Норд", приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

Прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.

Як повідомляв УНН, держпідприємство "СЕТАМ" уже два рази не змогло провести торги з продажу арештованого кримського риболовецького судна "Норд".

Українські Національні Новини

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