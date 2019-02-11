Україна втретє не змогла продати затримане судно "Норд"

Згідно з матеріалами сайту, торги, призначені на сьогодні, 11 лютого, не відбулися. Відомостей про подані заявки на купівлю судна наразі немає.



Стартова ціна, зазначена в публікації складає 1,359 млн грн.



25 березня 2018 року у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника "Норд", приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.



Прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.



Як повідомляв УНН, держпідприємство "СЕТАМ" уже два рази не змогло провести торги з продажу арештованого кримського риболовецького судна "Норд".