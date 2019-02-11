Украина в третий раз не смогла продать задержано судно "Норд"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Торги по задержанному украинскими пограничниками крымскому рыболовному судну-нарушителю "Норд" не состоялись в третий раз. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе электронного аукциона OpenMarket, передает УНН.
Согласно материалам сайта, торги, назначенные на сегодня, 11 февраля, не состоялись. Сведений о поданных заявках на покупку судна пока нет.
Стартовая цена, указанная в публикации составляет 1359000 грн.
25 марта 2018 в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.
Прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.
Как сообщал УНН, госпредприятие "СЕТАМ" уже два раза не смогло провести торги по продаже арестованного крымского рыболовного судна "Норд".