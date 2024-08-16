АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Работники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) не могут пользоваться автомобилями с номерами прикрытия, ведь у них нет оперативных сотрудников. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат Александр Байдык.

"Не может (АРМА - ред.). У них нет оперативных сотрудников, они не имеют права использовать номера прикрытия", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что номера прикрытия могут использовать СБУ, МВД, НАБУ, то есть все органы, у которых есть оперативные сотрудники.

"Относительно наказания - КуАП, штраф будет и все. Если у них номеров нормальных нет - авто могут на штрафплощадку забрать. Если они есть, их просто меняют и будет штраф небольшой - 340 грн кажется и все", - указывает Александр Байдык.

По его мнению, работники АРМА просто не хотят раскрывать свои транспортные средства, поэтому прибегают к таким методам.

Контекст

После неудачи с продажей яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука Агентство по розыску и менеджменту активов попало в новый скандал. Как сообщили в пресс-службе "Гулливера" в ответ на запрос УНН, работники АРМА приезжали на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Но, как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что представители АРМА использовали номера прикрытия.

Получается, что Елена Дума, которая называет себя "мамой АРМА", настолько вошла в роль руководительницы агентства по розыску активов, что отправила своих агентов разыскивать "Гулливер" на авто с номерами прикрытия?