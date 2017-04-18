Арктический циклон накроет Одесскую область
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 апреля. УНН. С приходом арктического циклона в Одесской области ожидаются шторм, снижение температуры, а также заморозки и снег. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
С 18 по 22 апреля ночью возможны заморозки в воздухе от 0 до −1 градуса, на поверхности почвы +3...+8 градусов, температура днем +2...+9 тепла. Ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.
Сегодня по прогнозам синоптиков в Одессе температура воздуха будет +8...+10 направление ветра северо-восточное 5-10 м/с, влажность воздуха 92%, давление 755 мм рт. ст. Дождливая погода продержится до 21 апреля.
В субботу 22 апреля ожидается потепление до +9... +11 градусов.
Напомним, в результате вторжения арктического воздуха 18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода.