Арктический циклон накроет Одесскую область

С 18 по 22 апреля ночью возможны заморозки в воздухе от 0 до −1 градуса, на поверхности почвы +3...+8 градусов, температура днем ​​+2...+9 тепла. Ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Сегодня по прогнозам синоптиков в Одессе температура воздуха будет +8...+10 направление ветра северо-восточное 5-10 м/с, влажность воздуха 92%, давление 755 мм рт. ст. Дождливая погода продержится до 21 апреля.

В субботу 22 апреля ожидается потепление до +9... +11 градусов.

Напомним, в результате вторжения арктического воздуха 18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода.