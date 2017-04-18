Арктичний циклон накриє Одещину

З 18 до 22 квітня вночі можливі заморозки у повітрі від 0 до −1 градуса, на поверхні ґрунту +3...+8 градусів, температура вдень +2...+9 тепла. Очікується дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.

Сьогодні за прогнозами синоптиків в Одесі температура повітря +8...+10, напрям вітру північно-східний 5-10 м/с, вологість повітря 92%, тиск 755 мм рт. ст. Дощова погода протримається до 21 квітня.

В суботу 22 квітня очікується потепління до +9...+11 градусів.

Нагадаємо, внаслідок вторгнення арктичного повітря 18-22 квітня по всій Україні очікується холодна погода.