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7 марта, 13:58 • 110345 просмотра

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7 марта, 08:52 • 136666 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139509 просмотра

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Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент передаст Благодатный огонь местным приходам

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент передаст Благодатный огонь местным приходам

Киев  •  УНН

 • 7838 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент намерен в течение недели посетить местные приходы, чтобы передать им Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом священнослужитель рассказал Крим.Реалии, передает УНН.

“В течение этой недели мы будем посещать наши приходы. Это Евпатория, Первомайский район, Раздольное, Симферополь, Симферопольский район, Севастополь, Белогорский район. И каждый священник, который примет участие в богослужении в Кафедральном соборе, возьмет частичку огня и принесет на свой приход, как символ, как флаг воскресения Христа”, — рассказал Климент.

Ранее Архиепископу Крымской епархии Православной церкви Украины Клименту передали Благодатный огонь из Иерусалима. Как сообщает 28 апреля Госпогранслужба Украины, мероприятие прошло на адмигранице между материковой Украины и КПВВ “Каланчак”.

Напомним, 27 апреля в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима. В тот же день Митрополит Епифаний в Михайловском соборе раздал Благодатный огонь верующим Украины.

Украинские Национальные Новости

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